Bal des Pompiers de Nantes Caserne Gouzé, 13 juillet 2022, Nantes. 2022-07-13

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Animé par l’orchestre « La Belle Famille », le bal des Pompiers se déroulera à partir de 19h à la caserne de Nantes Gouzé, quartier Saint-Clément, accès rue Gaston Turpin.Devenu un rendez-vous incontournable, gratuit et ouvert à tous, les sapeurs-pompiers de Nantes vous attendent avec impatience et vous réservent de nombreuses surprises… Caserne Gouzé Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 37 85 85 http://www.pompiersdefrance.org

