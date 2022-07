BAL DES POMPIERS À PORNICHET Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

BAL DES POMPIERS À PORNICHET Pornichet, 13 juillet 2022, Pornichet. BAL DES POMPIERS À PORNICHET

1 avenue de l’Hippodrome Centre de Congrès de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13 02:00:00

Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome

Pornichet

Loire-Atlantique Au profit de l’association « Séjour des Orphelins » Happy hour de 18h à 19h Restauration et boissons sur place Animé par l’orchestre Oasis Entrée 5 € pour les plus de 16 ans De 18h à 2h, ouvert à tous Au profit de l’association « Séjour des Orphelins » Happy hour de 18h à 19h Restauration et boissons sur place Animé par l’orchestre Oasis Entrée 5 € pour les plus de 16 ans Centre de Congrès de l’Hippodrome 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Pornichet Loire-Atlantique Centre de Congrès de l'Hippodrome 1 avenue de l'Hippodrome Ville Pornichet lieuville Centre de Congrès de l'Hippodrome 1 avenue de l'Hippodrome Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

BAL DES POMPIERS À PORNICHET Pornichet 2022-07-13 was last modified: by BAL DES POMPIERS À PORNICHET Pornichet Pornichet 13 juillet 2022 1 avenue de l'Hippodrome Centre de Congrès de l'Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique