C’est également l’occasion pour nous de fêter les 160 ans du corps des sapeurs-pompiers de Châteaurenard, créé en 1862. Bal des Pompiers : 160 ème Anniversaire du corps des Sapeurs-Pompiers de Châteaurenard. +33 6 03 60 79 82 L’amicale des sapeurs-pompiers de Châteaurenard organise son 2nd bal.

