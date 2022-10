Bal des petits monstres et des grands monstres Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Quessoy

Bal des petits monstres et des grands monstres Quessoy, 29 octobre 2022, Quessoy. Bal des petits monstres et des grands monstres

Salle Armor Quessoy Ctes-d’Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté

2022-10-29 – 2022-10-29 Quessoy

Ctes-d’Armor Quessoy L’association Timéa Tout Sourire organise un bal avec une nouveauté cette année : les petits et les grands pourront faire la fête. Divers animations sont prévues. Repas tartiflette sur réservation. +33 6 58 27 21 12 Quessoy

dernière mise à jour : 2022-10-15 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Quessoy Autres Lieu Quessoy Adresse Salle Armor Quessoy Ctes-d'Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Ville Quessoy lieuville Quessoy Departement Ctes-d'Armor

Quessoy Quessoy Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quessoy/

Bal des petits monstres et des grands monstres Quessoy 2022-10-29 was last modified: by Bal des petits monstres et des grands monstres Quessoy Quessoy 29 octobre 2022 Ctes-d'Armor Quessoy Salle Armor Quessoy Ctes-d'Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté

Quessoy Ctes-d'Armor