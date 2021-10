Cambes-en-Plaine Cambes-en-Plaine Calvados, Cambes-en-Plaine Bal des petits monstres Cambes-en-Plaine Cambes-en-Plaine Catégories d’évènement: Calvados

Cambes-en-Plaine

Bal des petits monstres Cambes-en-Plaine, 31 octobre 2021, Cambes-en-Plaine. Bal des petits monstres 2021-10-31 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 19:00:00 Salle du Dojo Gymnase Lilian Thuram

Cambes-en-Plaine Calvados Cambes-en-Plaine L’ A.P.E.E.H.M. de Cambes en Plaine réédite le Bal des Petits Monstres ! Vive Halloween ! Chaque enfant déguisé recevra des bonbons. Moment mémorable garanti pour petits et grands. L’ A.P.E.E.H.M. de Cambes en Plaine réédite le Bal des Petits Monstres ! Vive Halloween ! Chaque enfant déguisé recevra des bonbons. Moment mémorable garanti pour petits et grands. +33 2 31 53 12 34 https://www.cambesenplaine.com/ L’ A.P.E.E.H.M. de Cambes en Plaine réédite le Bal des Petits Monstres ! Vive Halloween ! Chaque enfant déguisé recevra des bonbons. Moment mémorable garanti pour petits et grands. dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambes-en-Plaine Autres Lieu Cambes-en-Plaine Adresse Salle du Dojo Gymnase Lilian Thuram Ville Cambes-en-Plaine lieuville 49.23031#-0.38216