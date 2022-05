Bal des mots Roquevaire Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire Bouches-du-Rhône Roquevaire 10 10 Concert du groupe Cambou Combo, chants et rythmes cubains. C’est une musique entrainante, faite pour danser. Une danseuse de salsa anime le bal, pour afin que tout le monde puisse participer. Des textes de poètes cubains seront lus par groupe de lecture à haute voix lors des intermèdes. C’est un voyage complet à La Havane qui sera proposé. Bal de musique Cubaine (Salsa), lecture de textes cubain, initiation à la salsa. corinnekeller@ymail.com +33 6 87 33 30 09 https://associationlaperce.wixsite.com/lapercee Concert du groupe Cambou Combo, chants et rythmes cubains. C’est une musique entrainante, faite pour danser. Une danseuse de salsa anime le bal, pour afin que tout le monde puisse participer. Des textes de poètes cubains seront lus par groupe de lecture à haute voix lors des intermèdes. C’est un voyage complet à La Havane qui sera proposé. Ancien Cinéma de Roquevaire “le repaire artistique” 18 rue Rolland Roquevaire

