Un après midi ouvert à tous. Les ateliers du département de musique du monde et musique Renaissance du CRR font danser. Salsa, chant trad à danser, danse Renaissance, … avec la participation du Flok Club Chalonnais pour la danse trad. *source : événement [Bal des mondes](https://agendatrad.org/e/34163) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par Conservatoire de musique danse theatre du Grand Chalon Salle Marcel Sembat,Chalon-sur-Saône (71) 1, Place Mathias Salle Marcel Sembat, 71100 Chalon-sur-Saône, France

2022-05-29T15:00:00 2022-05-29T19:00:00

