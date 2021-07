Aubervilliers Théâtre des Poussières Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Bal des mémorables Théâtre des Poussières Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Bal des mémorables Théâtre des Poussières, 18 septembre 2021, Aubervilliers. Bal des mémorables

Théâtre des Poussières, le samedi 18 septembre à 15:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Poussière organise un bal, dans leurs locaux, durant lequel les participants pourront partager un moment de convivialité autour d’ateliers, d’un concert et de la musique d’un DJ set. Samedi 18 septembre 2021 de 15h à 22h Les Poussières, 6 rue des Noyers, 93300 Aubervilliers Entrée libre sans réservation

Entrée libre sans réservation

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Poussière organise un bal, dans leurs locaux. Théâtre des Poussières 6 rue des Noyers 93300 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre des Poussières Adresse 6 rue des Noyers 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Théâtre des Poussières Aubervilliers