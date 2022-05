Bal des Hironvales Spectacle de danses Second Empire Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise Creil 5 5 La compagnie Aux Jardins du Roy présente son nouveau spectacle de danses du Second Empire à l’amphithéâtre de la Maison Creilloise des Associations.

Pendant 2 heures, vous pourrez découvrir les danses de salon de la 2e moitié du 19e siècle, valse, polka, mazurka. Les danseurs seront en costume de soirée de l’époque, de belles robes à crinoline pour mesdames et le costume frac pour messieurs.

Tarif : 5€ par personne

Tout public

Réservation obligatoire par téléphone ou email :

06 16 74 34 92

Creil

