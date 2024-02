BAL DES GIBOULEES Salle des fêtes de DOMBLANS Domblans, samedi 23 mars 2024.

2 groupes renommés vont vous faire danser cette nuit du 23 mars sur de la musique traditionnelle de France et d’ailleurs et passer entre les gouttes.

Hoctomoz trois musiciens lyonnais qui se sont trouvés au détour de soirées traditionnelles, vont vous réchauffer aux accords de l’accordéon, du violon et de la flûte.

Flinn un groupe jurassien de musique traditionnelle irlandaise qui donne la part belle aux mélodies et aux rythmes, vous donne envie de bouger et de taper du pied ou dans les mains, ou les deux !

Violon, mandoline, guitare, chants et flûte vous entraîneront sur des rythmes virevoltants

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour venir danser. Invitez vos connaissances !

Inscription possible, en quelques clics, sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/alonsenfolk/evenements/bal-folk-des-giboulees-le-23-03-24

Si vous voulez bénéficier du tarif réduit, adhérez à Alonsenfolk https://www.helloasso.com/associations/alonsenfolk/adhesions/adhesion-alonsenfolk 12 12 EUR.

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-24 01:30:00

Salle des fêtes de DOMBLANS 111 RUE DES PRES MOURAIN

Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté alonsenfolk@gmail.com

