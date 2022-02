Bal des Fondus Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39)

Bal des Fondus Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39), 26 février 2022, . Bal des Fondus

Salle des fêtes, Messia-sur-Sorne (39), le samedi 26 février à 21:00

3ème essai pour notre Grand Bal des Fondus. Sous réserve bien entendu Toutes les infos sur le visuel et sur le site de l’asso: [http://www.cancoillottefolk.com/events/le-grand-bal-des-fondus/ ](http://www.cancoillottefolk.com/events/le-grand-bal-des-fondus/) ![](http://www.cancoillottefolk.com/wp-content/uploads/2021/10/2022-02-bal-fondus-com-internet.jpg) *source : événement [Bal des Fondus](https://agendatrad.org/e/35198) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ / 7€ adhérents

avec Moussaka Trio Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39) 40 rue Aimé Berthod Salle des fêtes, 39570 Messia-sur-Sorne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T21:00:00 2022-02-26T02:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39) Adresse 40 rue Aimé Berthod Salle des fêtes, 39570 Messia-sur-Sorne, France lieuville Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39)

Salle des fêtes,Messia-sur-Sorne (39) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//