Bal des familles spécial « Magie » Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bal des familles spécial « Magie » Centre Paris Anim’ Clavel Paris, 16 décembre 2023 14:00, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez nombreux le samedi 16 décembre de 14h à 18h pour notre Bal des familles sur le thème de la magie. On vous attend nombreux ! Ateliers de magie, un escape game et des tours de magies pour les familles. Venez en famille déguisées pour passer un moment d’émerveillement face à des tours de magie tous plus surprenants les uns que les autres ! Ensuite commencez à créer vos propres tours de magies grâce à l’atelier de magie pour finir sur un escape game qui vous fera rentrer dans le monde de l’illusion… N’oubliez pas de vous nourrir grâce au goûter participatif si vous avez un petit creux ! Centre Paris Anim’ Clavel 24 bis rue Clavel 75019 Paris Contact : https://www.instagram.com/centreclavel19 +33142407887 clavel@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://www.instagram.com/centreclavel19

clavel Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Centre Paris Anim' Clavel Adresse 24 bis rue Clavel Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Clavel Paris latitude longitude 48.8762479829026,2.38371502719062

Centre Paris Anim' Clavel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/