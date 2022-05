Bal des Familles Médiathèque,Montenay (53)

Bal des Familles Médiathèque,Montenay (53), 24 septembre 2022, . Bal des Familles

Médiathèque, Montenay (53), le samedi 24 septembre à 15:00

**Le Bal des Familles** invite les enfants et parents à venir passer un moment convivial, autour des danses traditionnelles de Mayenne. Animé par Mavel d’Aviau et Yoann Chrétien, ils vous expliqueront les danses et partageront leurs facéties pour le plaisir de s’amuser tous ensemble ! Et en avant-deux ! *source : événement [Bal des Familles](https://agendatrad.org/e/36549) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Le Bal des Familles Médiathèque,Montenay (53) 2, rue de bel air Médiathèque, 53500 Montenay, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T15:00:00 2022-09-24T17:30:00

Détails Autres Lieu Médiathèque,Montenay (53) Adresse 2, rue de bel air Médiathèque, 53500 Montenay, France lieuville Médiathèque,Montenay (53)