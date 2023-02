Bal des familles : Le P’tit Bal des Queniaos Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes Catégories d’Évènement: Coësmes

Ille-et-Vilaine

Bal des familles : Le P’tit Bal des Queniaos, 11 février 2023, Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes. Bal des familles : Le P’tit Bal des Queniaos Salle des loisirs Coësmes Ille-et-Vilaine

2023-02-11 16:30:00 – 2023-02-11 18:00:00 Coësmes

Ille-et-Vilaine Coësmes Bal des familles : « Le P’tit Bal des Queniaos »

Un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse…..Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !

Les enfants invitent leurs parents, les parents invitent leurs enfants, et la bonne humeur s’installe.

En ronde, en couple, ou en quadrille, la danse est un jeu…. d’enfants !

Buvette sur place. Fest Noz à 20h30. lesautochtones@yahoo.fr +33 6 09 38 12 43 http://www.lesautohtones.asso35.fr/ Coësmes

dernière mise à jour : 2023-02-06 par Roche aux Fées Communauté

Détails Catégories d’Évènement: Coësmes, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Coësmes Adresse Salle des loisirs Coësmes Ille-et-Vilaine Roche aux Fées Communauté Ville Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes lieuville Coësmes Departement Ille-et-Vilaine

Coësmes Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coesmes roche aux fees communaute coesmes/

Bal des familles : Le P’tit Bal des Queniaos 2023-02-11 was last modified: by Bal des familles : Le P’tit Bal des Queniaos Coësmes 11 février 2023 Coësmes Coësmes Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Roche aux Fées Communauté Salle des loisirs Coësmes Ille-et-Vilaine

Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes Ille-et-Vilaine