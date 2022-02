BAL DES CAUSES – DUVAL MC/Trio Harmonie De L’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Harmonie De L'Estaque, le samedi 12 mars à 20:30

Concert exceptionnel dans une salle chargée d’histoire. Duval MC, l’Estaquéen, est une figure à part dans le paysage du hip hop français, un tchatcheur humaniste reconnu pour sa plume militante aguerrie aux combats les plus nobles: L’aide aux migrants, la lutte contre les violences faites aux femmes, le climat… Avec toujours une petite dose d’humour, et cette envie de fédérer les luttes et de faire danser qui lui est propre. Il sera sur la scène de l’Harmonie pour défendre une brassée de nouveaux morceaux, avec les pèches et les solos de la trompettiste Colombine et le bondissant DJ Malatexta. PRIX LIBRE (et conscient) + 2€ adhesion Harmonie L’HARMONIE de l’Estaque 38 Rue Le Pelletier L’Estaque Gare – 13016

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

