Bal des abysses / Cie Pernette Plaine du Colysée Lambersart, 21 mai 2022, Lambersart.

Bal des abysses / Cie Pernette

Plaine du Colysée Lambersart, le samedi 21 mai à 19:00

La Cie Pernette vous propose un moment de danse collective, qui s’inspire des bals musettes et des bals des années 80, où tous les styles musicaux sont joués, des airs de valse au tango, en passant par le rock et le jerk. Après un échauffement collectif, les spectateurs sont conviés à danser librement. Mais le cours du bal est régulièrement perturbé par le maître de cérémonie et par les danseurs professionnels de la compagnie qui proposent une démonstration ou l’apprentissage d’une nouvelle danse de leur invention. Ce moment ludique et festif à partager en famille permettra à tous d’apprécier la danse contemporaine et de s’affranchir de ses peurs !

Gratuit, sur réservation.

Un bal original et festif pour découvrir la danse contemporaine autrement !

Plaine du Colysée Lambersart 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart Bois Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T21:00:00