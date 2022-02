Bal des 508 / Gala des Arts et Métiers : Un gala centenaire Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Bal des 508 / Gala des Arts et Métiers : Un gala centenaire Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers Aix-en-Provence

2022-03-26 22:00:00 22:00:00 – 2022-03-26 Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence 2 Cours Des Arts et Métiers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un évènement de grande ampleur entièrement réalisé par les élèves.

Ce gala, loin d’être une simple soirée déguisée, plonge les quelques 1500 invités, le temps d’une soirée, au sein de différents univers grâce à des décorations et des costumes toujours plus originaux les uns que les autres.

Entièrement organisée par les élèves de première année, la soirée se place sous le thème “Los Colores” (Les couleurs : Carnaval de Rio, Bollywood, el dia de los muertos…) et se déroule au sein de l’école des Arts et Métiers d’Aix-en Provence, riche de plus de deux siècles d’histoire. Le bal des 508 offrira cette année une salle et une scène extérieure afin de profiter de diverses ambiances pour satisfaire un public varié.



Un Gala à portée symbolique ouvert au public.

C’est en célébration de la mi-scolarité des élèves de deuxième année que les élèves de première année ont à cœur d’organiser l’intégralité de l’évènement : de la décoration jusqu’à la mise en sécurité de l’école. C’est aussi l’occasion de s’ouvrir sur toute la population aixoise et des environs!



Un grand projet qui complète le cursus d’ingénieur.

Ce gala et plus particulièrement son organisation font partie intégrante du processus de formation des futurs ingénieurs de l’école. Ce projet d’ampleur, bien que hors cursus, mobilise une grosse équipe d’élèves motivés et reflète la richesse de la vie associative de cette école.



⚠ Tenue correcte exigée : déguisement ⚠

Après 2 ans d’interruption, les élèves de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence organisent, dans leur école, le retour du Grand Gala historique du Bal du Bapt’s ouvert au public.

