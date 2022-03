Bal de soutien aux réfugiés salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09)

Bal de soutien aux réfugiés salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09), 26 mars 2022, . Bal de soutien aux réfugiés

salle municipale sur la déviation de Saurat, Saurat (09), le samedi 26 mars à 21:00

Soirée de soutien aux réfugiésSamedi 26 mars à Saurat 19h : Apéritif – scène ouverte 20h : REPAS Assiette saucisse ou merguez / Frites + Dessert 10 € (réservation conseillée)Inscriptions repas : festenoc@netcourrier.com ou sur place dans la limite des quantités prévues 21h : Bal Trad – Les Irètges Prix Libre23h : scène ouverte, tous les musiciens qui veulent contribuer à cette soirée sont les bienvenus, nous contacter au préalable si possible Lieu : Maison d’Amont route du Pradal 09400 Saurat Organisé par le Groupe Folklorique Sauratois Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à la Croix Rouge. https://donner.croix-rouge.fr *source : événement [Bal de soutien aux réfugiés](https://agendatrad.org/e/35944) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Libre

avec Les Irètges salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09) Maison d’Amont salle municipale sur la déviation de Saurat, 09400 Saurat, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T01:00:00

Détails Autres Lieu salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09) Adresse Maison d'Amont salle municipale sur la déviation de Saurat, 09400 Saurat, France lieuville salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09)

salle municipale sur la déviation de Saurat,Saurat (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//