Venez danser et utiliser votre souffle pour celles et ceux qui en manquent. Bal de soutien pour la lutte contre la mucoviscidose, les entrées seront totalement reversées à l’association [vaincre la mucoviscidose](https://www.vaincrelamuco.org/). 20h – Initiation aux danses avec Baptiste Delauney 21h – Duo Brelaud/Casanovas 22h – Rémi Geffroy * Boisson offerte avec votre entrée ! Infos et inscriptions lesrandosdusouffle@gmail.com T : 06 86 95 50 79 *source : événement [Bal de soutien à la lutte contre la mucoviscidose](https://agendatrad.org/e/35034) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 euros

avec Duo Brelaud/Casanovas, La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay et Rémi Geffroy Place de l’église,Belfort-du-Quercy (46) 46230 Lalbenque Place de l’église , 46230 Belfort-du-Quercy, France

