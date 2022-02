Bal de reprise Salle Simone Signoret,Nogent-le-Rotrou (28)

Pour ce bal de reprise nous reprenons la programmation de notre bal de printemps 2020 qui n’a pas pu avoir lieu avec **Protocole Barne**y dont les compositions, les mélodies et l’énergie nous permettrons de retrouver nos belles ambiances et convivialité. **PASSE VACCINAL OBLIGATOIRE** **SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES** **Réservation en ligne par la billeterie Hello-asso vivement conseillée.** lesgrandsbals.com **Renseignements :** contact@lesgrandsbals.com *source : événement [Bal de reprise](https://agendatrad.org/e/35426) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

