Pour cette deuxième édition du Bal Chorégraphique, c’est l’accordéoniste Alexandre Prusse qui nous fera danser ! Maitre de l’improvisation et des musiques “nouvelles et actuelles”, il accompagnera Julien-Henri Vu Van Dung du Ballet du Nord CCN & Vous et tous les amateurs. Nous les retrouverons ensuite le 9 juillet avec DJ Myako pour le grand bal final au Jardin de Ferrières. Pour l’heure, les inscriptions restent ouvertes pour construire la suite de ce bal. Alors qu’attendez-vous pour vous inscrire aux prochains ateliers : seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis, c’est gratuit, ouvert à tous et à toutes. informations et inscriptions aux ateliers : 04 42 49 02 00 ou [rp@les-salins.net](mailto:rp@les-salins.net)

