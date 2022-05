Bal de quartier #3 Cratère de Paradis Saint-Roch, 4 juin 2022, Martigues.

Bal de quartier #3

Cratère de Paradis Saint-Roch, le samedi 4 juin à 19:00

Retrouvez l’esprit des bals populaires : gratuit, en extérieur et ouvert à toutes et à tous. Des danseuses et des danseurs professionnels et des amatrices et amateurs volontaires vous proposent un spectacle sous forme de bal auquel vous pouvez contribuer : une partition chorégraphique festive, musicale et… qui vous ressemble !

Gratuit et ouvert à tous

Le bal de quartier #3, c’est le troisième rendez-vous d’une formidable aventure humaine et artistique que nous vous proposons en collaboration avec le ballet du Nord CCN & Vous !

Cratère de Paradis Saint-Roch paradis saint roch martigues Martigues Bouches-du-Rhône



