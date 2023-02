Bal de promo et projection du film Lolita malgré moi au cinéma l’Arlequin Le Cinéma l’Arlequin, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 19h00 à 22h00

. payant

Plein tarif : 11, 21 euros

Tarif réduit : 8, 80 euros

Le cinéma l’Arlequin présente « Prom Night – Mean Girls Party », une soirée hommage aux teen-movies américain, le jeudi 2 février à partir de 19h. À l’affiche de cette soirée culte, un bal de promo et le film Lolita malgré moi (Mean Girls) !

Programme

Dès 19h, bal de promo au bar de l’Arlequin avec snacking sucré/salé, bières, punch, softs. Une Playlist 2000’s est programmée et un Stand Burn Book (Livre où l’on inscrit des choses déplaisantes sur d’autres) sera à disposition pour se défouler.

Venez costumé.e.s en votre Mean Girl (méchante fille) favorite ! Pour celles et ceux qui le souhaitent « On Thursdays we wear pink » (le jeudi on porte du rose).

À 20h, projection de Lolita Malgré moi de Mark Waters, une comédie américaine de 2005 avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried…

Pitch du film

Après avoir passé son enfance en Afrique, Cady Heron atterrit un beau jour dans un lycée de l’Illinois, où elle découvre un univers encore plus exotique, plus mystérieux et plus dangereux que toutes les jungles : le monde des filles… Des cliques de lolitas branchées, friquées et assoiffées de pouvoir se disputent âprement ce terrain, où chaque jour est un combat pour être la fille la plus belle, la plus populaire et la plus prestigieuse.

Au sommet de la hiérarchie : Regina George, leader du trio des “Plastiques”. Les jeux de pouvoir n’ont plus de secret pour cette manipulatrice. Au premier coup d’oeil, elle voit en l’innocente Cady une rivale potentielle et se pose aussitôt en amie pour mieux la contrôler. C’est alors que Cady commet l’erreur fatale de tomber amoureuse du bel Aaron, l’ancien petit ami de Regina…

Le Cinéma l’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.ticketingcine.fr/?s=emsx082000049344

