Bal de printemps Valence, 9 avril 2022, Valence. Bal de printemps Halle Saint-Jean Halle Saint Jean Valence

2022-04-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-09 Halle Saint-Jean Halle Saint Jean

Valence Drôme Le grand retour du Bal de printemps !!!

Bas les Masques !

+ espace jeux pour les enfants

+ Concert de Radio Tutti feat Barilla Sisters 20h30

+ DJ Doudou Frisouille avant et après le concert

Rendez-vous sous la halle Saint Jean ! Halle Saint-Jean Halle Saint Jean Valence

