Bal de printemps Toury, dimanche 7 avril 2024.

Bal de printemps Toury Eure-et-Loir

Le club de l’Âge d’or organise un bal de printemps à la salle polyvalente de Toury avec Ysoline Trichot et ses musiciens

Le club de l’Âge d’or organise un bal de printemps à la salle polyvalente de Toury. Ysoline Trichot et ses musiciens seront présents pour animer l’après-midi. Les participants pourront profiter d’une ambiance conviviale et festive. 1414 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

Rue du Château

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bernard.gravier@neuf.fr

L’événement Bal de printemps Toury a été mis à jour le 2024-03-07 par OT COEUR DE BEAUCE