**Bal de printemps** le 26 mars 2022 à la *salle des fêtes Bernie Bonvoisin* de Vandœuvre-lès-Nancy dès 21h, organisé par l association *Folk en Bœuf*, et avec la participation de **Rémi Geffroy** et le **Trio POP Manu**. Entrée selon les normes sanitaires en vigueur *source : événement [Bal de printemps avec Rémi Geffroy et le Trio POP Manu](https://agendatrad.org/e/34806) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 Eur

