Bal de Printemps à Saoû Salle des fêtes de Saou Route de la forêt Saou

2022-05-07 19:00:00

EUR 5 Bal de Printemps

Venez en famille et entre amis !

À partir de 19h : Buvette, Grillades, Crêpes, Pizzas & Frites…

À partir de 19h : Buvette, Grillades, Crêpes, Pizzas & Frites…

21h00 Musique Live : "Smokin' Jive" Hot Jazz from New Orleans

