En première partie (20h), suite à un travail en amont avec le conservatoire de Troyes et Folkafon, des élèves du conservatoire inviteront leurs parents et le public présent à danser sur des musiques traditionnelles joués par le groupe Balansol. 21h Duo Brotto Milleret Les deux accordéonistes les plus groovy de la scène trad. européenne réunis pour le plus grand plaisir de nos oreilles et de nos pieds… Leur exceptionnelle expérience du bal folk nous promet un grand moment de danse pour toutes et tous ! En partenariat avec le conservatoire de Troyes Lien de billetterie à venir *source : événement [Bal de printemps](https://agendatrad.org/e/35273) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12 euros

avec Duo Brotto – Milleret

