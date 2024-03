bal de printemps 155 route du Bourg, Branges (71) Branges, samedi 27 avril 2024.

bal de printemps avec Balance Ton Folk et Les Poules à facettes Samedi 27 avril, 20h30 155 route du Bourg, Branges (71) 22

Début : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-28T00:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-28T00:30:00+02:00

La journée est enfin finie, la soirée tant attendue arrive, ​tout le monde chausse ses souliers de danse tandis que huit ​musiciens se retrouvent, ouvrent leurs boîtes, emboîtent ​tenons sur mortaises, mouillent les anches, règlent l’accord ​et c’est parti ! La musique de Balance Ton Folk peut à ​nouveau résonner sur le parquet de danse. Au travers d’un ​répertoire folk totalement éclectique, inspiré des goûts, des ​voyages et des rêves de chacun, les danseurs rassemblés ce ​soir pourront s’en donner à cœur joie autour des danses ​collectives, de couples, en passant par les airs les plus ​battus jusques aux danses les plus subtiles. La grande ​collection d’instruments de tous horizons rassemblée par les ​musiciens donne le relief et la diversité d’un concert, au ​service de toutes les danses et de tous les publics ; tant et ​si bien que même le beau-frère taciturne un peu contraint ​en aura pour ses oreilles ! L’équipe vous fera découvrir des ​danses variées, en partant du Kost Ar Hoat de Bretagne ​qu’aux spectaculaires Fandangos du Pays Basque. Rien ni ​personne ne peut résister à l’ambiance tantôt électrique et ​joyeuse, tantôt suave et mélancolique des mélodies ​interprétées par Balance Ton Folk, tout le monde trouvera ​son moment dans la soirée, que ce soit en cherchant à ​collectionner les ampoules aux deux pieds, ou en cherchant ​quel musicien joue l’un de ces instruments étranges, le ​Nyckelharpa, l’Autoharpe, la Mandole ou le Kaval…

Les poules à facettes

Un bal bressan ? Et pourquoi pas ! C’est le pari des 3 drôles de loustics composant les « Poules à facettes ». Longtemps cantonné aux traditions folkloriques, le répertoire traditionnel attendait un bon coup de frais ! Reprenant les collectages et recherches en archives menées depuis plusieurs années par quelques passionnés, les « Poules à facettes » ont remis au goût du bal les rigodons et chapelets qui n’avaient plus leur place sur les parquets de danses.

Tantôt mélancoliques, tantôt endiablés, les airs bressans ne manqueront pas de vous donner des fourmis dans les pieds ! Pas d’inquiétudes pour les non-initiés : les danses sont expliquées, tantôt en madison, tantôt en rondes…

Alors si les « Poules » viennent sévir dans votre poulailler, accourez à la basse-cour et préparez les chaussons de danse, les parquets vont fumer !

155 route du Bourg, Branges (71) salle du marais

