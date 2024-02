Bal de Pourim 2024 musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 15h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Petits et grands sont invités à revêtir leurs plus beaux déguisements et à venir danser dans la cour d’honneur du musée pour le désormais traditionnel bal de Pourim du mahJ !

Sur scène, les Marx Sisters vous offrent un voyage endiablé à travers la musique klezmer, entrecoupé du récit de la reine Esther, raconté par Elisabeth Kurztag.

Célébrée chaque printemps, la fête des Sorts (Pourim en hébreu) commémore le sauvetage du peuple juif par la reine Esther, échappant ainsi au massacre organisé par Haman, vizir du roi des Perses Assuérus, au terme d’un retournement de situation miraculeux. Associée à la joie et au rire, cette fête est l’occasion de déguisements, de rituels carnavalesques, de représentations théâtrales et de parades burlesques.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/bal-de-pourim-2024-30882 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/

© MahJ, illustration : Cécile Petitet Bal de pourim