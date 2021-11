Colomiers Hall Comminges Colomiers, Haute-Garonne Bal de Noël Hall Comminges Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Bal de Noël Hall Comminges, 4 décembre 2021, Colomiers. Bal de Noël

du samedi 4 décembre au lundi 6 décembre à Hall Comminges

La Ville de Colomiers invite les seniors de 65 ans et plus à participer à un bal animé par un orchestre. Une collation sera servie à l'occasion de ce moment festif, pour débuter les festivités de fin d'année dans une ambiance conviviale. Renseignements : 05 61 15 22 26

Hall Comminges
Place d'Occitanie, 31770 Colomiers
Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:00:00

