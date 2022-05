Bal de Mandarine – Fête de la musique des enfants Cormelles-le-Royal, 21 juin 2022, Cormelles-le-Royal.

Bal de Mandarine – Fête de la musique des enfants Jardins du Parc 2 Rue du Calvaire Cormelles-le-Royal

2022-06-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-21 19:30:00 19:30:00 Jardins du Parc 2 Rue du Calvaire

Cormelles-le-Royal 14123

Moment de fête et de convivialité, le bal de Mandarine est spécialement conçu pour les enfants dans l’esprit des bals folks traditionnels. Les danses collectives, le mélange des âges, tout concourt à une plus grande richesse des liens qui nous relient aux autres et au monde.

A l’occasion de la fête de la musique, la ville de Cormelles-le-Royal propose ce temps dédié aux familles, dans les jardins du Parc !

Pour prolonger la soirée, une scène ouverte sera proposée sur la Place du Commerce.

Moment de fête et de convivialité, le bal de Mandarine est spécialement conçu pour les enfants dans l’esprit des bals folks traditionnels. Les danses collectives, le mélange des âges, tout concourt à une plus grande richesse des liens qui nous…

csja@cormellesleroyal.fr +33 2 31 52 12 29 http://assomandarine.fr/spectacles/les-bals-de-mandarine/

Moment de fête et de convivialité, le bal de Mandarine est spécialement conçu pour les enfants dans l’esprit des bals folks traditionnels. Les danses collectives, le mélange des âges, tout concourt à une plus grande richesse des liens qui nous relient aux autres et au monde.

A l’occasion de la fête de la musique, la ville de Cormelles-le-Royal propose ce temps dédié aux familles, dans les jardins du Parc !

Pour prolonger la soirée, une scène ouverte sera proposée sur la Place du Commerce.

Jardins du Parc 2 Rue du Calvaire Cormelles-le-Royal

dernière mise à jour : 2022-05-27 par