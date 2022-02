Bal de l’Hirondelle Salle de la Forgerie,Cognin (73)

bal de l’Hirondelle, organisé à la salle de la Forgerie à Cognin par l’AMTRAD et animé par Alchemy puis Hoctomoz tarif – adhérents (possibilité de prendre l’adhésion sur place), étudiants, chomeurs, moins de 25 ans: 8 euros – non adhérents: 12 euros – soutien: 15 euros contact: Magali FUCHS 06 13 21 30 32 *source : événement [Bal de l’Hirondelle](https://agendatrad.org/e/35372) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Alchemy et Hoctomoz Salle de la Forgerie,Cognin (73) Avenue de Corinthe Salle de la Forgerie, 73160 Cognin, France

