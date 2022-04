Bal de l’Europe : 10ème édition MJC Palente | Besançon, 7 mai 2022, Besancon.

Bal de l’Europe : 10ème édition

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à MJC Palente | Besançon

**Programme** Le Collectif Folk de la MJC de Palente organise la 10ème édition du **Bal de l’Europe** le samedi 7 mai 2022. Cette année nous mettons à l’honneur l’Irlande avec un stage de set dancing l’aprés midi et une deuxieme partie de bal avec des sonorités typiquement irlandaises. De 14h à 18h dans la salle polyvalente de la MJC Palente, un stage de danse Irlandaises (Set Dancing et danses de couple), sera animé par Sean LEYDEN accompagné de Monique. Originaire de Belfast, Irlande du Nord, Sean est animateur de Set Dancing depuis 30 ans en Irlande mais aussi dans des festivals internationaux en France, en Italie… Ce stage est destiné à un public débutant et intermédiaire en Set Dancing mais ayant déjà des bases en danse folk. En première partie, le group AKAN, qui vous emmènera pour un voyage en France mais également en Ecosse, en Irlande, en Italie ou en Israël ! Laissez-vous entraînés par les sept musiciens de ce groupe. En deuxième partie place à l’Irlande pour ce nouveau bal de l’Europe avec le groupe Kernoz Trio. Les trois acolytes de Kernoz Trio nous feront découvrir ou redécouvrir la musique Irlandaise entrecoupée par des airs trad’ de Bretagne, des chants de marins et des complaintes du Québec… Cette deuxième partie de bal sera l’occasion de danser les danses vu lors de l’atelier de Set Dancing avec bien sûr Sean Leyden en tant qu’animateur. **Réservations** Billetterie sur place le jour de l’événement Inscription obligatoire pour le stage de danse [(formulaire d’inscription)](https://drive.google.com/file/d/16uFyRWiTOpnXceJnTi8sW2LDS29NPAyh/view?usp=sharing). **Tarifs** Tarif plein 12,00 € (non adhérent à une MJC de Besançon) Tarif réduit : 9,00 € (adhérent) Tarif jeune : 6,00 € (carte avantages jeunes) Stage danse : 25,00 € **Informations** * Stage de danse Irlandaises (Set Dancing et danses de couples) de 14h à 18h * Bal de 21h à 2h Pour toute information veuillez contacter le Collectif Folk par mail : [[folk.mjcpalente@gmail.com](mailto:folk.mjcpalente@gmail.com)](mailto:folk.mjcpalente@gmail.com).

12,00 € / Stage sur inscription

Stage Irlandais et bal

MJC Palente | Besançon 24 Rue des Roses, 25000 Besançon Besancon Doubs



