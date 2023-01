Bal de la Taille Vézelay Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne

Bal de la Taille Vézelay, 28 janvier 2023, Vézelay

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28 17:00:00

Yonne Venez danser avec les Clac’Sabots, participez au concours de débouchage de bouteilles (un magnum de Bourgogne Vézelay à gagner) , essayez de casser avec une masse une noix qui déboule d’un tuyau, tirez sur le chamboule-tout, et profitez-en pour déguster des oeufs en meurette, du boudin fabriqué sur place, des desserts…

Ambiance conviviale garantie, autour de braseros pour vous réchauffer. comitedesfetes@veelay.fr Vézelay

