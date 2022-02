Bal de la St Patrick Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Bal de la St Patrick Le Teich, 18 mars 2022, Le Teich. Bal de la St Patrick Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-19 01:00:00 Salle publique 3 Rue Claude Laymand

Le Teich Gironde 0 0 EUR Bal Country Danse 100% irlandais à l’occasion de la Saint Patrick.

ouverture des portes dès 19h30

réservations conseillées (places limitées) Bal Country Danse 100% irlandais à l’occasion de la Saint Patrick.

ouverture des portes dès 19h30

réservations conseillées (places limitées) +33 6 42 21 45 98 Bal Country Danse 100% irlandais à l’occasion de la Saint Patrick.

ouverture des portes dès 19h30

réservations conseillées (places limitées) country danse compagny 33

Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Salle publique 3 Rue Claude Laymand Ville Le Teich lieuville Salle publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich Departement Gironde

Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Bal de la St Patrick Le Teich 2022-03-18 was last modified: by Bal de la St Patrick Le Teich Le Teich 18 mars 2022 Gironde Le Teich

Le Teich Gironde