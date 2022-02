Bal de la St Patrick foyer Paul Maubon d’Aubarne commune de Ste Anastasie 30190,Sainte-Anastasie (30)

**Fête de la St Patrick à Ste Anastasie 30190** Le samedi 12 mars, salle Paul Maubon, chemin du Rieu 30190 Ste Anastasie Pass Sanitaire obligatoire si toujours en vigueur **18h 19h30** initiation **gratuite** aux danses irlandaises. inscription trés conseillée. **21h** Bal Irlandais animé avec le Groupe Dancing Feet. Danses pour tous. **Tout** pour chasser la morosité du moment: Super musique festive, Tenue aux couleurs de l’Irlande, Maquillage, Ambiance …. Recompense pour la tenue la plus, plus … à vous d’etre inventif. **Tarif bal**: 7€ **Buvette:** Salé, sucré et bien sûr Bières **Contact:** berangerem30@orange.fr 069 583 79 41 Toute l’équipe vous attend avec impatience. *source : événement [Bal de la St Patrick](https://agendatrad.org/e/35455) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

