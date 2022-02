Bal de la St Patrick avec Cire tes souliers Salle des fêtes,Murinais (38)

Bal de la St Patrick avec Cire tes souliers Salle des fêtes,Murinais (38), 19 mars 2022, . Bal de la St Patrick avec Cire tes souliers

Salle des fêtes , Murinais (38), le samedi 19 mars à 20:30

SAMEDI 19 MARS 20H30 BAL FOLK de la St Patrick Avec “CIRE TES SOULIERS” Salle des fêtes de MURINAIS 38160 (Au-dessus de st Marcellin) Entrée : 10€ Bal + assiette charcuterie/fromage + 1 Boisson Ou 7€ Bal + 1 Boisson. Réservation obligatoire dans les 2 cas au 06 65 45 35 01 ou 06 81 48 64 35 Organisé par le Comité des fêtes. Le pass vaccinal sera demandé. Contact “Cire tes souliers” 06 62 80 14 75 *source : événement [Bal de la St Patrick avec Cire tes souliers ](https://agendatrad.org/e/35431) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7 ou 10€

avec Cire tes Souliers Salle des fêtes,Murinais (38) Salle des fêtes , 38160 Murinais, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Murinais (38) Adresse Salle des fêtes , 38160 Murinais, France lieuville Salle des fêtes,Murinais (38)

Salle des fêtes,Murinais (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//