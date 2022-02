Bal de la St Patrick 63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63)

Bal de la St Patrick 63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63), 19 mars 2022, . Bal de la St Patrick

63270, Place de la République, Vic-le-Comte (63), le samedi 19 mars à 20:30

Cette soirée irlandaise sera animée par l’Atelier de l’école de musique Mondarverne Comté en première partie du groupe la Reveillée. Ce bal est réalisé en partenariat avec le service culturel de la mairie de Vic le Comte *source : événement [Bal de la St Patrick](https://agendatrad.org/e/35565) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8€

avec La Reveillée et l’Atelier de l’école de musique Mondarverne Comté 63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63) 63270, Place de la République, 63270 Vic-le-Comte, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T00:30:00

Détails Autres Lieu 63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63) Adresse 63270, Place de la République, 63270 Vic-le-Comte, France lieuville 63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63)

63270,Place de la République,Vic-le-Comte (63) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//