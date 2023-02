Bal de la Saint Valentin Salle Paul Eluard La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-18 – 2023-02-18

Bouches-du-Rhone La Ciotat Cette soirée dansante sur le thème de la Saint Valentin sera animée par Alexandre Melchior.

Un voyage pour deux à LLoret del Mar sera tiré au sort au cours de la soirée. Une opportunité à ne pas manquer !

Une restauration rapide sera également disponible sur place : boissons, pizzas, sandwiches et gâteaux de soirée. Venez accompagné(e) de votre Valentin ou de votre Valentine et participez à cette soirée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur. +33 6 85 57 51 26 Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat

