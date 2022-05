Bal de la Paix Place de la république Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Bal de la Paix

Place de la république, le dimanche 8 mai à 14:00

Place de la république, le dimanche 8 mai à 14:00

Le Département des Bouches-du-Rhône vous invite à participer au Bal de la Paix pour célébrer la fin de la Seconde guerre mondiale dans la bonne humeur et la convivialité. Rendez-vous place de la République à Arles dès 14 heures pour commémorer ce grand moment d’Histoire et replonger dans l’ambiance de la Libération ! Animations musicales et dansantes Exposition de véhicules militaires d’époque Ateliers d’initiation à la danse (swing, jazz) Petite restauration gratuite Espace détente Tous les ingrédients seront réunis pour une belle journée festive et populaire dans un beau décor d’antan. Entrée libre. Animations musicales et dansantes pour replonger dans l’ambiance de la Libération Place de la république Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T17:00:00

