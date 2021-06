Bal de la licorne « Osez la médiévale attitude ! » Saint-Vigor-le-Grand, 7 août 2021-7 août 2021, Saint-Vigor-le-Grand.

Bal de la licorne « Osez la médiévale attitude ! » 2021-08-07 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-07 00:00:00 00:00:00 Salle des fêtes Rue Beau site

Saint-Vigor-le-Grand Calvados Saint-Vigor-le-Grand

Cette soirée est pour vous, danseur ou non, quel que soit votre âge ! La Compagnie Artémusie mènera la danse sur des musiques enchanteresses du Moyen-âge. La licorne vous transportera dans le monde merveilleux des tresques, caroles, rondeaux, saltarelli et autres réjouissances, au son des magnifiques instruments d’époque, en live.… Venez participer, danser, chanter ou simplement regarder et vous réjouir…. Restauration sur place dès 19h.

la-societe-des-concerts@orange.fr +33 6 33 89 73 23 https://la-societe-des-concerts.jimdofree.com/

