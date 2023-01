Bal de la Liberté Bayeux, 7 juin 2023, Bayeux .

Bal de la Liberté

place De Gaulle Bayeux Calvados

2023-06-07 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-07 23:00:00 23:00:00

Bayeux

Calvados

The Right Time Band (rythm’n’blues/soul)

Avec leur répertoire Motown, on pourrait croire que ces six là viennent de Detroit aux USA.

Le sextet made in Normandy distille un rythm’n’blues cuivré à souhait avec des notes prononcées de soul music.

Comme le chantait The four tops “I’ll be there” (je serai là)… Et vous ?

Restauration sur place

communication@mairie-bayeux.fr +33 2 31 92 03 30 https://www.bayeux.fr/fr

therighttimeband

Bayeux

