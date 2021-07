Bal de la libération Saint-Lô, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Lô.

Bal de la libération 2021-07-18 20:30:00 – 2021-07-18

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Rendez-vous le 18 juillet prochain sur le parvis de l’église Notre-Dame à Saint-Lô pour fêter la libération en compagnie des « D-day Ladies ».

Natives de Normandie, Glwadys Ann Lemarchand, Anita Covelli et Dominique Martinelli, férues de swing et de culture américaine, rendent un hommage vibrant à l’histoire du débarquement et nous convient avec leurs grandes expériences respectives de la scène, à l’univers musical swing américain de l’après-guerre qu’elles maîtrisent à merveille.

Nos ladies en tenues d’époque seront accompagnées par leurs musiciens de jazz.

Plus qu’un Tribute… les D-day Ladies vous font revivre The Andrews Sisters, ce groupe mythique qui a fait danser tant de “GI” pendant la seconde guerre mondiale !

+33 2 33 77 60 00

dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Saint-Lô