Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer Grâce à Paul et Emma, deux amateurs férus de musique des années 1920 à 1940, venez swinguer au Trianon.

Ambiance vintage garantie avec d’authentiques 78 Tours sur les platines ! Les tenues des années 40 sont les bienvenues.

