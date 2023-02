BAL DE LA LIBERATION LE BASCALA BRUGUIERES Catégories d’Évènement: Bruguières

BAL DE LA LIBERATION LE BASCALA, 13 mai 2023, BRUGUIERES. Le Bascala (2-10559395) présente ce spectacle A la fin de la 2nde Guerre mondiale, les bals et concerts font leur grand retour après quatre ans d'interdiction.Afin de fêter cette période historique, le Bascala donne rendez-vous à toutes les générations pour participer à un moment festif et convivial ! Redécouvrez le répertoire de l'après-guerre et venez vous exercer à la danse swing de l'époque.Pour que la fête soit totale, ceux qui le souhaitent sont encouragés à venir en tenue d'époque !En parallèle de cette soirée, l'association Mémoire Militaria installera un campement militaire sur la base de loisirs devant le BASCALA du 12 au 14 mai.Tarif réduit : demandeur d'emploi, étudiants, moins de 18 ans, CE, adhérent FNACTarif enfant : -12 ansRéservation PMR : 06 30 16 16 09

