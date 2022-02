Bal de La Grosse Veillée Salle des fetes,Anost (71)

Bal de La Grosse Veillée Salle des fetes,Anost (71), 5 mars 2022, . Bal de La Grosse Veillée

Salle des fetes , Anost (71), le samedi 5 mars à 20:30

Rendez vous à la Salle des fetes d’Anost [Avec Les Élèves des Ateliers de Saulieu,Karine Billon,Vincent Garnier,Christian Maes , Didier Gris,Lise Pierre,Seb Lagrange,Valentin Durand,Gaël Rutkowski,Alex Raillard, Colin Lozouet,Quentin Millet. ](http://www.lagrosseveillee.live/) [Tarif 7 euros la soirée , 5 euros pour les adhérents ( gratuit – 16ans) 12 euros les deux soirs-10 euros prix adhérent](http://www.lagrosseveillee.live/) *source : événement [Bal de La Grosse Veillée](https://agendatrad.org/e/35358) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7

organisé par Pour une fois qu’on sort Salle des fetes,Anost (71) Salle des fetes , 71550 Anost, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T23:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fetes,Anost (71) Adresse Salle des fetes , 71550 Anost, France lieuville Salle des fetes,Anost (71)

Salle des fetes,Anost (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//