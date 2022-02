Bal de la Caneta salle polyvalente,Vic-sur-Cère (15), 5 mars 2022, .

**Le Bal de la Caneta revient !** ***Samedi 5 mars à 20h45***, avec 2 super groupes : **Poufs à Cordes, *Auvergne* et Groove Factory *Compos, Quercy*** … Accordéon diato, violon et violoncelle voix et machines seront au programme de cette soirée inoubliable, dans le cadre d’Hibernarock ! Boeuf en fin de bal, amenez les instruments ! On vous y attend nombreux et nombreuses ! **Renseignements et résas stages/repas : 06 22 60 86 30** **2 stages** seront proposés dans l’**après-midi** : ***10€ l’un, 15€ les 2, (et un tarif réduit à 5 et 8€)*** **Stage de Chant : 14h15/16h15** Préparation d’une restitution de « roda » de bourrées et de rondes chantées pour le Bal du soir **Stage de Danses de Bal :16h30/18h30** ça fait longtemps ! alors venez vous remettre en jambes pour les scottischs, mazurkas et autres danses de couples ! Mais aussi pour les bourrées 2 temps ou 3 temps ! Ou même plus… **Repas** à 13€ / 9€ enfants : Soupe, saucisse/truffade, desserts/café compris (servi et préparé par la Calandreta del Vernhat, école occitane d’Aurillac) **BAL DE LA CANETA : 20h45** avec « **Les Poufs à Cordes** » : Clémence Cognet, Noëllie Nioulou ; « **Groove Factory** » avec Cyrille Brotto, Stéphane Milleret, Michaël Fontanella, puis **Boeuf de fin de bal !** 12€ / 10€ tarif réduit/ gratuit < 18 ans *Pass vaccinal demandé suivant les règles en vigueur* *source : événement [Bal de la Caneta](https://agendatrad.org/e/35543) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

