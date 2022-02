Bal de la Calendreta de Banheras salle des fêtes,Ordizan (65)

Bal de la Calendreta de Banheras

salle des fêtes, Ordizan (65), le samedi 2 avril à 19:00

19h-19h30 bal enfants et parents avec Tshakabass 19h45-20h15 démonstration de danses irlandaises 20h30-22h30/23h : bal occ’ avec Tshakabass *source : événement [Bal de la Calendreta de Banheras](https://agendatrad.org/e/35447) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7-9€

avec Tshakabass
salle des fêtes, Le village, 65200 Ordizan, France

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T23:00:00

