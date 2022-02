Bal de la Bourrache Mission Bretonne,Paris (75)

**Les bals de la Bourrache redémarrent !** Après des mois d’arrêts dus aux confinements et à la fermeture définitive du Théâtre de Verre, nous redémarrons nos bals, maintenant à la Mission Bretonne et de manière probablement moins régulière. Ce 19 mars, nous retrouverons avec plaisir **Les Conteuses de pas.** *”Les sons continus de la vielle à roue, les piquetés de la harpe et l’harmonie des voix s’accorderont pour vous faire envahir la piste de danse”* **Mais notre plus grand plaisir, ça sera bien sûr, de vous, de nous, retrouver !** *Réservation Hello Asso conseillée (A venir)* *Passe vaccinal obligatoire* *Tarif réduit : adhérents Bourrache 202-21, adhérents Mission Bretonne* *source : événement [Bal de la Bourrache](https://agendatrad.org/e/35572) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

11 €, tarif réduit 8 €

avec Les Conteuses de pas Mission Bretonne,Paris (75) 22, Rue Delambre Mission Bretonne, 75014 Paris, France

